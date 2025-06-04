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Spor

Kayserispor'da 11 oyuncudan 45 gole direkt etki

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bu sezon ligde atılan 45 gole 11 oyuncu direkt katkıda bulundu.

IHA4 Haziran 2025 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
Kayserispor'da 11 oyuncudan 45 gole direkt etki
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un ligde attığı 45 gole 11 futbolcu direkt katkı sağlarken, Cardoso da 7 asist yapan isim oldu.

Süper Lig 2024-2025 sezonunu 45 puanla 13. sırada tamamlayan Kayserispor'da rakip ağlara gönderilen 45 gole 11 futbolcu direkt katkı sağladı. En çok asist yapan Miguel Cardoso oldu. 7 asist yapan Portekizli oyuncuyu 6 asist ile Kartal Kayra Yılmaz takip etti.

Kayserispor'da asist yapan oyuncular ise şunlar oldu:

Miguel Cardoso (7), Kartal Yılmaz (6), Gökhan Sazdağı (5), Mehdi Bourabia (4), Duckens Nazon (3), Ramazan Civelek (3), Ali Karimi (2), Carlos Mane (2), Talha Sarıarslan, Hasan Ali Kaldırım, Stephane Bahoken.

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