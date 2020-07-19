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Spor

Kayserispor'da 3 futbolcu kadroya alınmadı

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki; Zoran Kvrzic, Emre Taşdemir ve Muris Mesanovic'i sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna almadı.

IHA19 Temmuz 2020 Pazar 09:32 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 09:32
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Süper Lig’in 33.haftasında lig lideri Medipol Başakşehir’e konuk olacak Hes Kablo Kayserispor’da, 3 as futbolcu sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah ile Diego Angelo’nun forma giyemeyeceği müsabakada 3 futbolcu daha sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. 

Hes Kablo Kayserispor’da sağ bek oyuncusu Zoran Kvrzic, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ve forvet oyuncusu Muris Mesanovic, yarın oynanacak Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı. Kayserispor'un resmi internet sitesinden sakatlıkları olduğu açıklanan bu oyuncuların yerine sağ bekte Miguel Lopes, sol bekte Yasir Subaşı, forvette ise Artem Kravets’in forma giyeceği öğrenildi.

21 kişilik maç kadrosunda 6 futbolcu yer almazken, sakatlığı geçen Yasir Subaşı ile Gustavo Campanharo kadroya girdi. 

Kayserispor’un Başakşehir maçı kadrosunda şu isimler var: 

Silviu Lung, İsmail Çipe, Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Mert Kula, Cristian Sapunaru, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı, Ben Rienstra, Furkan Polat, Dja Djedje, Mario Situm, Emre Demir, Hasan Hüseyin Acar, Anthony Uzodimma, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique, Ömer Uzun, Artem Kravets.

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