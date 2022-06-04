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Spor

Kayserispor'da 4 kaleci 61 gol yedi

Geride kalan sezon kalesinde 61 gol yiyen Yukatel Kayserispor'da 4 kaleci forma giydi.

IHA4 Haziran 2022 Cumartesi 09:12 - Güncelleme:
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Sarı kırmızılı takım, Süper Lig'de 61 gol yedi. Sezonun ilk maçında kaleyi Doğan Alemdar korurken, 2. haftadan itibaren ise Rumen kaleci Silviu Lung kaleyi devraldı. Kayserispor'da bu sezon Doğan Alemdar, Silviu Lung, Cenk Gönen ve Bilal Bayazıt eldiven giyen isimler oldu. Doğan Alemdar 1 maçta 3 gol, Lung 30 maçta 46 gol, Bilal Bayazıt 5 maçta 10 gol yerken, Cenk Gönen de 2 maçta 2 gol yedi.

Silviu Lung, geride kalan sezon da en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer aldı. Rumen file bekçisi, geride kalan sezon Başakşehir (2), Kasımpaşa, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep, Sivasspor ve Altayspor, maçlarında gol yemedi.

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