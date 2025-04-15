İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2025 Salı / 17 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0976
  • EURO
    43,275
  • ALTIN
    3949.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kayserispor'da 5 cezalı var

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 32. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçında 5 futbolcusundan cezalı olduğu için faydalanamayacak. Gökhan Sazdağı ile kaleci Onurcan Piri'nin ise cezası sona erdi.

IHA15 Nisan 2025 Salı 11:01 - Güncelleme:
Kayserispor'da 5 cezalı var
ABONE OL

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynadığı Kasımpaşa maçını 1-0 kazandı ancak 5 futbolcusunu kaybetti.

Kart sınırında bulunan 4 futbolcu ile Majid Hosseini gördükleri kart ile cezalı duruma düştü. Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolovetsios ve Miguel Cardoso, gördükleri kart ile cezalı duruma düşerken Majid Hosseini ise kırmızı kart görerek cezalı oldu. Bu 5 futbolcu, ligin 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında takımındaki yerini alamayacak.

Öte yandan cezalı oldukları için Kasımpaşa maçında görev alamayan kaptan Gökhan Sazdağı ile kaleci Onurcan Piri'nin cezası sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.