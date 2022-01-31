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Spor

Kayserispor'da 5 günlük Antalya kampı bitti

Yukatel Kayserispor'un Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları sona erdi.

IHA31 Ocak 2022 Pazartesi 11:38 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:38
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Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Antalya'nın Belek ilçesinde gerçekleştirdiği kamp çalışması sona erdi. Lige verilen arada Kayseri yerine Antalya'da antrenman yapmayı tercih eden sarı kırmızılılar, 5 günlük hazırlık evresini noktaladı. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Covid19 testi pozitif çıkan Majid Hosseini dışında eksik olmayan sarı kırmızılı takım, 5 günlük hazırlık sürecini tamamlayarak bugün Kayseri'ye dönecek.

Kayserispor, Cuma günü Kadir Has stadında Hatayspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına Kayseri'de devam edecek.

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