Kayserispor'da 6 futbolcuyla yollar ayrıldı

Kayserispor'da yeni sezon çalışmaları devam ederken kadro yapılanması için de çalışmalar sürüyor.

Kayserispor, yeni sezon yapılanması kapsamında 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Profesyonel futbolcularımız Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmeleri sona ermiştir. Futbolcularımıza, şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.