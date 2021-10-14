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Spor

Kayserispor'da Alanyaspor maçı mesaisi devam etti

Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA14 Ekim 2021 Perşembe 21:34 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 21:34
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Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada bir hazırlık maçı yapan ve bu karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 2-0'lık sonuçla mağlup eden sarı kırmızılılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve şut çalışması gerçekleştirdi. Takımda sakat isim bulunmazken, koronavirüs testi pozitif çıkan Uğur Demirok karantinada olması nedeniyle Alanyaspor maç kadrosunda yer alamayacak.

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