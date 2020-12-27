Kayserispor'da Alibec yok

IHA 27 Aralık 2020 Pazar 12:32 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 12:32

Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenmanda sakatlanan Alibec, maç kadrosuna dahil edilmedi. Alibec yarın Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Denis Alibec Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeni ile maç kadrosuna dahil edilmemiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup, yapılacak olan detaylı incelemeler neticesinde durumu netlik kazanacaktır” denildi.