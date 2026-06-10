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Spor

Kayserispor'da Atila Gerin dönemi!

Süper Lig'den düşen Kayserispor, teknik direktör Atila Gerin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 16:48 - Güncelleme:
Kayserispor'da Atila Gerin dönemi!
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Kayserispor'un teknik direktör Atila Gerin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

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