Kayserispor'da Atila Gerin dönemi!

Kayserispor'un teknik direktör Atila Gerin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.