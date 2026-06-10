Kayserispor'da Atila Gerin dönemi!

Kayserispor'un teknik direktör Atila Gerin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
�� Hoş Geldin Atila Gerin— Zecorner Kayserispor (@KayserisporFK) June 10, 2026
�� Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.#KYSR | #BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/uAoKdm4Grz