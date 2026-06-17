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Spor

Kayserispor'da ayrılık! Arif Kocaman sözleşmesini feshetti

Kayserisporlu Arif Kocaman alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesih etti.

IHA17 Haziran 2026 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
Kayserispor'da ayrılık! Arif Kocaman sözleşmesini feshetti
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TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da ayrılık oldu. 2021-2022 sezonunda Sakaryaspor'dan transfer edilen Arif Kocaman, geride kalan sezon kiralık olarak Sakaryaspor'da forma giydi. Yeni sezon alacaklarının ödenmesi sebebiyle TFF'ye başvuran Arif Kocaman sözleşmesini tek taraflı fesih ederek sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Arif Kocaman yaptığı paylaşımda, "Kayserispor'dan alacaklarımın ödenmemesi nedeniyle sözleşmemi tek taraflı fesih etmiş bulunuyorum. Bu büyük camianın bir parçası olmaktan guru duyuyorum. Bana gösterdiğini sevgi, destek ve inanç için sonsuz teşekkürler. Kayserispor'a ve büyük taraftarına gelecekteki tüm yolculuğunda başarılar dilerim. Her şey için teşekkürler Kayseri" dedi.

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