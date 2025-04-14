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Spor

Kayserispor'da Bahoken sezonu kapattı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 31. haftada oynanan Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Stephane Bahoken sezonu kapattı.

IHA14 Nisan 2025 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Kayserispor'da Bahoken sezonu kapattı
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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da, Kasımpaşa maçında sakatlanan Stephane Bahoken sezonu kapattı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Stephane Bahoken'den kötü haber geldi. Ligin 31. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Kamerunlu golcü oyuncunun bugün çekilen MR sonucunda sağ ayak aşil tendonunun koptuğu öğrenildi. Bahoken, ilerleyen günlerde ameliyat olacak. Bahoken ligde kalan son 7 haftada forma giyemeyecek.

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ligde 21 maça çıktı ve 5 gol atarken 2 asist yaptı.

  • Stephane Bahoken
  • Sakatlık
  • Kasımpaşa maçı

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