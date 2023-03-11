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Spor

Kayserispor'da Bernard Mensah dönüyor

Süper Lig'in 25. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserispor'da 3 futbolcu görev alamayacak. Bernard Mensah ise Antalya'ya götürüldü

IHA11 Mart 2023 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Kayserispor'da Bernard Mensah dönüyor
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Dün Antalya'ya giderek kampa giren Kayserispor'da 3 futbolcu bugünkü maçta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Deplasmandan puan veya puanlar ile dönmek isteyen Kayserispor'da sakatlığı bulunan stoper Majid Hosseini, Fenerbahçe maçında sakatlanan Lionel Carole ve hafta içerisinde ameliyat olan Joseph Attamah bugünkü maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Diğer yandan sakatlığı geçen Bernard Mensah ise Antalya'ya götürüldü. Mensah'ın Antalyaspor maçında yedek kulübesinde yer alacağı bilgisine ulaşıldı.

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