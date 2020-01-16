Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı

Sporx 16.01.2020 10:29 - Güncelleme: 16.01.2020 10:29

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sezonun ikinci yarısı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Başkan Berna Gözbaşı'nın geçmişe dönük tüm ödemelerini yaptığı ve takımda tuttuğu Bernard Mensah, kampta sergilediği disiplinsiz tavırların ardından kado dışı bırakıldı.

Ligde ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusunun kamp kurallarına uymaması teknik direktör Robert Prosinecki'yi kızdırdı.

Hırvat teknik adamın rapor doğrultusunda Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakılmasına karar verildi.