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Spor

Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Kayserispor'da Bernard Mensah için sürpriz bir karar alındı.

Sporx16.01.2020  10:29 - Güncelleme: 16.01.2020  10:29

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sezonun ikinci yarısı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Başkan Berna Gözbaşı'nın geçmişe dönük tüm ödemelerini yaptığı ve takımda tuttuğu Bernard Mensah, kampta sergilediği disiplinsiz tavırların ardından kado dışı bırakıldı.

Ligde ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusunun kamp kurallarına uymaması teknik direktör Robert Prosinecki'yi kızdırdı.

Hırvat teknik adamın rapor doğrultusunda Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakılmasına karar verildi.

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