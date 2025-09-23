İSTANBUL 27°C / 17°C
Spor

Kayserispor'da, Beşiktaş maçında 8 futbolcu oynayamayacak

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak erteleme maçında sarı kırmızılı takımdan 8 futbolcu, görev alamayacak.

23 Eylül 2025 Salı 15:03
Kayserispor'da, Beşiktaş maçında 8 futbolcu oynayamayacak
ABONE OL

Kayserispor ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında sarı kırmızılı takım adına 8 futbolcu forma giyemeyecek. Ağustos ayında oynanması planlanan müsabaka tarihinden sonra transfer edilen Youssef Bennaser, Furkan Soyalp, Deniz Eren Dönmezer, Laszlo Benes ve German Onugkha statü gereği Beşiktaş'a karşı sahada olamayacak. Sakatlığı devam eden Majid Hosseini, Mendes ile Carlos Mane de, bu maçta Kayserispor forması giyemeyecek.

Ayrıca TFF'ye bildirilen 27 kişilik kadroda yer bulamayan Ali Karimi ve Yaw Ackah da, oynayamayacak isimler arasında bulunuyor.

