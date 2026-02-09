İSTANBUL 11°C / 5°C
9 Şubat 2026 Pazartesi
Spor

Kayserispor'da birlik rüzgarı

Kayserispor taraftarı, Kayserispor Tesisleri'ne giderek futbolcular ile görüştü. Birlik rüzgârı esen görüşmede taraftarlar, Kocaelispor maçında galibiyet istediklerini söyledi.

IHA9 Şubat 2026 Pazartesi 09:35 - Güncelleme:
Kayserispor'da birlik rüzgarı
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da kötü günlerin geride kalması adına adımlar atıldı. Transfer sezonunun geride kalması ile birlikte kadrosuna takviyeler yapan Kayserispor, sahasında oynayacağı Kocaelispor maçını galibiyetle noktalamak planında. Kayserispor taraftarı da, maç öncesinde tesislere giderek futbolculara hem moral verdi hem de başarılar diledi.

Kötü günlerin geride kalması için oyuncuların kendine gelmesi gerektiğini ifade eden taraftarlar, "Her zaman yanınızdayız. Yeter ki Kayseri için, forma için mücadele verin. Kocaelispor maçında 3 puan istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

