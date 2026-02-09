Kayserispor'da birlik rüzgarı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da kötü günlerin geride kalması adına adımlar atıldı. Transfer sezonunun geride kalması ile birlikte kadrosuna takviyeler yapan Kayserispor, sahasında oynayacağı Kocaelispor maçını galibiyetle noktalamak planında. Kayserispor taraftarı da, maç öncesinde tesislere giderek futbolculara hem moral verdi hem de başarılar diledi.

Kötü günlerin geride kalması için oyuncuların kendine gelmesi gerektiğini ifade eden taraftarlar, "Her zaman yanınızdayız. Yeter ki Kayseri için, forma için mücadele verin. Kocaelispor maçında 3 puan istiyoruz" ifadelerinde bulundu.