İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2024 Cuma / 22 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2182
  • EURO
    34,9727
  • ALTIN
    2426.18
  • BIST100
    10653.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da bu sezon 33 asist yapıldı
Spor

Kayserispor'da bu sezon 33 asist yapıldı

Süper Lig 2023-2024 sezonunda Kayserispor'da 33 asist yapıldı. En çok asisti Miguel Cardoso yaptı.

IHA31 Mayıs 2024 Cuma 09:44 - Güncelleme:
Kayserispor'da bu sezon 33 asist yapıldı
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geride kalan 2022-2023 futbol sezonunda 44 gol atarken 15 futbolcu da 33 kez asist yaptı. Sarı kırmızılı takımda en çok asisti Miguel Cardoso yaparken, kendisini Gökhan Sazdağı takip etti.

Kayserispor'da asist yapan futbolcular şu şekilde:

7 asist: Miguel Cardoso,

5 asist: Gökhan Sazdağı,

4 asist: Mehdi Bourabia,

2 asist: Aylton Boa Morte, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Carlos Mane, Mame Thiam,

1 asist: Lionel Carole, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Talha Sarıarslan, Olivier Kemen, Duckens Nazon, Julian Jeanvier

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.