Kayserispor'da Burak Yılmaz etkisi! 5 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da keyifler yerinde. Son 5 maçında 8 gol atıp 6 gol yiyen sarı kırmızılılar 9 puan topladı. Antalyaspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile berabere kalan Kayserispor, Başakşehir ile MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Son 5 maçta 9 puan toplayarak, 35 puana ulaşan sarı-kırmızılı takımda yüzler gülüyor.

Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın gelmesiyle birlikte çıkışa geçen Kayserispor ligin 28. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Kayserispor'un son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

23.Hafta Kayserispor 1-1 Antalyaspor

24.Hafta Gaziantep FK 1-1 Kayserispor

25.Hafta Kayserispor 0-0 Beşiktaş

26.Hafta Başakşehir 2-3 Kayserispor

27.Hafta Kayserispor 3-2 MKE Ankaragücü