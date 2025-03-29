Kayserispor'da Duckens Nazon fırtınası

Kayserispor'un forvet oyuncusu Duckens Nazon ligdeki 6. golünü attı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da forvet futbolcusu Duckens Nazon 6. golünü attı. Sarı kırmızılı takımın Haiti asıllı oyuncusu Hatayspor maçında topu ağlarla buluşturan isimlerden oldu.

Hatayspor maçına yedek başlayan ve karşılaşmanın 67. dakikasında Stephane Bahoken'in yerine oyuna dahil olan Duckens Nazon 69. dakikada topu ağlara göndererek takımın dördüncü golünü atan isim oldu. Nazon bu sezon, Eyüpspor, Sivasspor, Göztepe ve Hatayspor maçlarında topu birer kez ağlarla buluştururken, Konyaspor maçında ise 2 defa ağları sarstı.