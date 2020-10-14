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Spor

Kayserispor'da Emre Demir ve Nurettin Korkmaz'a milli davet

Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcuları Emre Demir ve Nurettin Korkmaz U19 milli takım kadrosuna alındı.

DHA14 Ekim 2020 Çarşamba 12:22 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:22
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Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcularından Emre Demir (16) ve Nurettin Korkmaz (18) U19 Milli Takımı'nın 17-22 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak hazırlık kampına davet edildi.

Hes Kablo Kayserispor'da top koşturan Emre Demir ve Nurettin Korkmaz, U19 Milli Takım kadrosuna alındı. Bu sezon Kasımpaşa maçında oyuna 85'inci dakikada dahil olan Emre Demir, Aytemiz Alanyaspor maçında ise 88'inci dakikada sahaya girmişti. Geçen sezon çapraz bağlarından ameliyat olan Nurettin Korkmaz ise bu sezon ligde henüz forma giymedi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "U19 Milli Takımımızın 17-22 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosuna Hes Kablo Kayserisporumuzdan Emre Demir ve Nurettin Korkmaz davet edildi. U19 Milli Takımımıza ve futbolcularımıza başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

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