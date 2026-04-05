Kayserispor'da Erling Moe dönemi hayal kırıklığı! 5 maçta 4 puan

Kayserispor'da Teknik Direktör Erling Moe de, kötü gidişatı durduramadı.

Süper Lig'de kötü günler geçiren Kayserispor; Teknik Direktör Erling Moe'de de aradığını bulamadı. Radomir Djalovic'in yerine göreve getirilen Norveçli teknik adam nezaretinde 5 maça çıkan Kayserispor, sadece 1 kez kazanırken 1 beraberlik 3 yenilgi aldı. 5 maçta hanesine 4 puan yazdıran sarı kırmızılılar, 3 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

Kayserispor; Karagümrük'ü 1-0 yenerken Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa maçlarını puansız noktaladı.