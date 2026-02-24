İSTANBUL 14°C / 6°C
Spor

Kayserispor'da Erling Moe sesleri

Kayserispor'da teknik direktör arayışları sürerken Norveçli çalıştırıcı Erling Moe ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Deneyimli teknik adam Türkiye'ye geldiğini doğrularken görüşmelerin kısa sürede netleşebileceğini belirtti.

24 Şubat 2026 Salı 19:48
Kayserispor'da Erling Moe sesleri
Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'da, Djalovic'ten boşalan koltuğa en uygun aday aranmaya devam ediliyor.

Son iki maçta Muhammed Türkmen'in yönettiği takımda hala bir teknik patron yok.

Anadolu temsilcisinde teknik adam arayışı sürerken, bir dönem Beşiktaş'ta görev yapmış Norveçli çalıştırıcı Erling Moe ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı iddia edildi.

BİRİNCİ AĞIZDAN AÇIKLAMA

Norveç basınına konuşan 55 yaşındaki teknik adam, takım ismi vermeden yaptığı açıklamada "Bir kulüple anlaşmaya varıp varamayacağımı görmek için Türkiye'ye doğru yolda olduğumu doğrulayabilirim. Henüz net değil ve bugün hiçbir şey belli olmayabilir. Ancak işler yoluna girerse yarın netleşebilir." ifadelerini kullandı.

KARİYERİ

Norveçli çalıştırıcı daha önce kariyerinde Kristiansund ve Molde'de birinci adam olarak teknik direktörlük yaptı.

Molde'nin başına 2019 yılında geçen Moe, 2024 sonuna kadar çalıştırdığı takımda 268 maçta 1.98 puan ortalaması yakaladı.

