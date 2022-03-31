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Spor

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü

Kayserispor, Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde evinde Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

DHA31 Mart 2022 Perşembe 20:14 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 20:14
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra Fenerbahçe maçı hazırlıklarına hız verdi. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde bugün yapılan idmanda futbolcular taktik çalıştı. Milli takım kampında bulunan Mame Thiam, Mairo Gavranovic, Majid Hosseini ve Emre Demir Kayseri'ye gelerek takımla çalışmalara dahil oldu.

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