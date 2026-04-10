İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6799
  • EURO
    52,4105
  • ALTIN
    6856.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı
Spor

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'i 29. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 15:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor yarın oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Erling Moe yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. Kayseri ekibi tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini, Yiğit Emre Çeltik, Lionel Carole ve bahis oynadığı gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası bulunan Abdulsamet Burak, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.