Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor yarın oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Erling Moe yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. Kayseri ekibi tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Majid Hosseini, Yiğit Emre Çeltik, Lionel Carole ve bahis oynadığı gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası bulunan Abdulsamet Burak, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.