İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da galibiyet hasreti sürüyor
Spor

Kayserispor'da galibiyet hasreti sürüyor

Kayserispor, Süper Lig serüvende galibiyet hasretini sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım geride kalan 10 haftada 6. beraberliğini aldı.

IHA25 Ekim 2025 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
Kayserispor'da galibiyet hasreti sürüyor
ABONE OL

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, galibiyet hasretine yine son veremedi. Ligin 10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olan sarı kırmızılılar sahadan 2-2 eşitlik ile ayrıldı.

Kayserispor; böylece ligde oynadığı 10 müsabakada 6. beraberliğini aldı. Kayserispor; geride kalan haftalarda Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarını kaybederken; Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Karagümrük maçlarını berabere noktaladı.

Kayserispor 10 haftada hanesine 6 puan yazdırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.