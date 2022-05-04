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Spor

Kayserispor'da Gaziantep FK maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA4 Mayıs 2022 Çarşamba 18:18 - Güncelleme:
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Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti.

Bir bölümü dolu yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor karşılaşması, 6 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

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