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Spor

Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

DHA25 Nisan 2021 Pazar 20:16 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 20:35
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Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi. Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takımın bugün (pazar) yapılan antrenmanın ardından yönetime istifasını sundu.

Hamzaoğlu'nun istifasını kabul eden Kayserispor Yönetimi, sezonun geri kalan 5 haftasında takımı teslim edeceği teknik adam için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de 6 maça çıkan Kayserispor, 4 kez berabere kalırken, 2 yenilgi yaşadı.

Bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve Dan Petrescu ile çalışan Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu görevinden ayrılan 4. teknik direktör oldu.

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