Kayserispor'da hedef 11. galibiyet

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezonki 11. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ligin 35. hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, bir galibiyet daha aldığı takdirde hem sahasındaki en uzun galibiyet serisini elde etmiş olacak, hem de matematiksel olarak bu sezon ligde kalmış olacak. Bu sezon 11 beraberlik, 11 yenilgisi bulunan Kayserispor, bir galibiyet daha alınca 11. kez hanesine 3 puanı yazdırmış olacak.

Kayserispor teknik heyet ve futbolcular, Pazartesi günü oynanacak Antalyaspor maçına konsantre oluyor. Taraftarın desteği ile kazanmak isteyen Kayserispor'da moraller had safhada.