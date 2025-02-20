Kayserispor'da hedef 3 puan

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Boşnak teknik adam Sergej Jakirovic nezaretinde çalışan sarı kırmızılılar, Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçından 3 puan almayı hedefliyor. Trabzonspor, Konyaspor ve Eyüpspor maçlarından 5 puan çıkaran Kayserispor; renktaşını taraftarı önünde mağlup ederek hem yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmak hem de ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını dile getirerek; "Pazar günü zorlu bir maça çıkacağız. Bu maçta taraftarımızın desteğine daha çok ihtiyaç duyacağız. Sahamızda galibiyet almak istiyoruz. İnşallah 3 puanı alan taraf biz olacağız" dedi.