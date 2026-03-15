16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Spor

Kayserispor'da hedef 3 puan

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor; Samsunspor ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

IHA15 Mart 2026 Pazar 12:16 - Güncelleme:
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor; deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçını kazanmak istiyor. Ligin 26. hafta maçında Karadeniz ekibine konuk olacak sarı kırmızılı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemek üzere kampa girdi. Teknik Direktör Erling Moe nezaretinde çalışmalarını tamamlayan Kayserispor, haftayı 3 puanla noktalayıp ligin alt sıralarından kurtulmanın hesabı içerisinde.

Kayserispor'da sakatlığı devam eden Majid Hosseini ile kırmızı kart cezalısı Dorukan Toköz, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek.

