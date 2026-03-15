Kayserispor'da hedef 3 puan

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor; deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçını kazanmak istiyor. Ligin 26. hafta maçında Karadeniz ekibine konuk olacak sarı kırmızılı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemek üzere kampa girdi. Teknik Direktör Erling Moe nezaretinde çalışmalarını tamamlayan Kayserispor, haftayı 3 puanla noktalayıp ligin alt sıralarından kurtulmanın hesabı içerisinde.
Kayserispor'da sakatlığı devam eden Majid Hosseini ile kırmızı kart cezalısı Dorukan Toköz, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek.