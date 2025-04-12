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Spor

Kayserispor'da hedef 9. galibiyet

Kayserispor, sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Kaleci Bilal, 'Taraftarımızın desteği ile galip gelmek istiyoruz' dedi.

IHA12 Nisan 2025 Cumartesi 14:49 - Güncelleme:
Kayserispor'da hedef 9. galibiyet
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Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Kayserispor, 3 puanı alan taraf olmak istiyor.

Son 2 maçını kazanan ve küme düşme hattının üzerine çıkan Kayserispor, hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptı. Ligin ilk yarısında mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenmek isteyen Kayserispor, taraftarının desteği ile hedefine ulaşmak istiyor. Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit; "Ligde artık her maç zor. Herkesin ulaşmak istediği bir hedefi var. Bizim de hedefimiz belli. Kümede kalmayı başarmak istiyoruz. Bu uğurda bizim için her maç final. Kasımpaşa maçı da bunlardan birisi. Sahamızda iyi oynuyoruz ve kazanıyoruz. Bu maçta da taraftarımızın desteği ile iyi oynayıp kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

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