Kayserispor'da hedef Abdennour
Gençlerbirliği’nin istediği Aymen Abdennour için Kayserispor da devreye girdi. Feghouli ve Dirar’dan Kayserispor hakkında olumlu bilgiler alan Abdennour, Sarı-Kırmızılı takımla imza aşamasına geldi.
TM Dijital Haber Merkezi
Deniz Türüç için gelen teklifleri değerlendiren ve yıldız futbolcu adına en doğu kararı verme adına enine boyuna çalışan Kayserispor’da bir yandan da transfer edilecek oyuncularla görüşmelere devam ediliyor.
Süper Lig’e yeniden merhaba diyen Gençlerbirliği’nin yakından ilgilendiği tecrübeli stoper Abdannour’la görüşmelere başlayan Kayserispor’un Tunuslu futbolcuya imza attırma aşamasında olduğu belirtilirken, oyuncunun sarı kırmızılı kulübün teklifine daha sıcak baktığı ifade edildi.
La Liga devinden bonservisini alarak Süper Lig’e gelmeye hazırlanan 29 yaşındaki Abdennour’un Valencia ve Monaco’da aynı takımda oynadığı Feghouli, Dirar gibi arkadaşlarına Türkiye’yi sorduğu öğrenilirken, her iki ismin hem Türkiye hem de Kayserispor hakkında olumlu ifadeler kullanması transferin kısa süre içerisinde biteceğini gösterdi.
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