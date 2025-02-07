İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2025 Cuma / 9 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9825
  • EURO
    37,4492
  • ALTIN
    3317.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da hedef galibiyet hasretine son vermek
Spor

Kayserispor'da hedef galibiyet hasretine son vermek

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

AA7 Şubat 2025 Cuma 12:08 - Güncelleme:
Kayserispor'da hedef galibiyet hasretine son vermek
ABONE OL

Trendyol Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-0 yenilen, 17. haftada sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, ligin 18. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 19. haftasında iç sahada Reeder Samsunspor'a 1-0 kaybeden ve 20. haftayı bay geçen Kayserispor, 21. haftada ise deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenildi.

Bellona Kayserispor, bu maçın ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Ligin 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor karşılaşmasına yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde çıkan ve 0-0 berabere kalan Kayseri temsilcisinde galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig'de oynadığı 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, son 6 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabildi.

Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini 15. haftada evinde alan Kayserispor, yarın konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor maçını kazanarak galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

RHG Enertürk Enerji Stadında yarın saat 16.00'da başlayacak Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.