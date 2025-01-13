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Spor

Kayserispor'da işler iyi gitmiyor! Mağlubiyet sayısı 8'e yükseldi

Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıkan Kayserispor 8. yenilgisini aldı. 16 puan ile 16. sırada yer alıyor.

IHA13 Ocak 2025 Pazartesi 11:21 - Güncelleme:
Kayserispor'da işler iyi gitmiyor! Mağlubiyet sayısı 8'e yükseldi
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Süper Lig'de 18 maça çıkan Kayserispor 8. yenilgisini aldı.

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşan Kayserispor, ilk dakikada yediği golle mağlup oldu. Bu sezon 18 maça çıkan sarı kırmızılılar 8. yenilgisini aldı. Oynadığı 18 maçta 3 galibiyeti bulunan ve 7 kez de berabere kalan Kayserispor, 8 kez de rakiplerine boyun eğdi.

Bu sezon Hatayspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından 3'er puan çıkaran sarı kırmızılılar, Sivasspor, Göztepe, Beşiktaş, Fenerbahçe, Rizespor, Antalyaspor, Galatasaray ve Samsunspor'a mağlup oldu.

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