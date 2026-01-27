İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3982
  • EURO
    51,6199
  • ALTIN
    6990
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da istifa: Muhammet Türkmen görevini bıraktı
Spor

Kayserispor'da istifa: Muhammet Türkmen görevini bıraktı

Kayserispor'da sportif direktörlük görevini yürüten Muhammet Türkmen, kötü gidişatın ardından görevini bıraktı.

IHA27 Ocak 2026 Salı 00:43 - Güncelleme:
Kayserispor'da istifa: Muhammet Türkmen görevini bıraktı
ABONE OL

Kayserispor'da Sportif Direktör Muhammet Türkmen görevi bıraktı.

Trendyol Süper Lig'de uzun haftalardır kötü gidişatla mücadele eden Kayserispor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kulübün sportif direktörü Muhammet Türkmen, takımın performansının beklentilerin altında kalmasının ardından görevi bıraktı. Türkmen'in, yönetimle vedalaşarak kulüpteki görevine fiilen veda ettiği öğrenildi. Yönetim ve taraftar beklentilerinin uzağında kalan performans, kulübün üst yönetimini de hareketlendirdi. Bu süreçte Türkmen'in yöneticiler ile yaptığı görüşme sonrası istifa kararı aldığı öğrenildi.

Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Türkmen'in ayrılığıyla birlikte teknik ekip ve idari yapıda yeni düzenlemelerin de gündeme gelebileceği konuşuluyor. Kayserispor camiasında gözler sportif direktörlük koltuğuna kimin getirileceğine çevrildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta görenleri şaşkına çeviren anlar! Ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.