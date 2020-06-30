Kayserispor'da izin günü

IHA 30 Haziran 2020 Salı 10:44 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 10:44

Süper Ligde üst üste aldığı iki galibiyetle ile ligde kalma umutlarını artıran Hes Kablo Kayserispor’da bugün izin günü. Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Sarı-Kırmızılılar dün yaptığı yenileme antrenmanının ardından teknik heyet futbolculara 1 gün izin verdi. Sarı-Kırmızılılar Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın kaldığı yerden devam edecek.

6 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş mücadelesi saat 21.00’de başlayacak.