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Spor

Kayserispor'da Jakirovic'in yardımcıları belli oldu

Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdıktan sonra Teknik Direktör Sergej Jakirovic'i takımın başına getiren Kayserispor'da, deneyimli hocanın yardımcıları da belli oldu.

IHA1 Şubat 2025 Cumartesi 09:51 - Güncelleme:
Kayserispor'da Jakirovic'in yardımcıları belli oldu
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da göreve başlayan Teknik Direktör Sergej Jakirovic, 6 yardımcı antrenör ile çalışacak.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Boşnak teknik direktöre kimlerin yardımcılık yapacağı belli oldu. Sergej Jakirovic'in teknik direktör olarak görev yapacağı sarı kırmızılı takımda Marko Salatovic birinci yardımcı, Fevzi Layiç ikinci yardımcı antrenör oldu. Angelo Roguljic'in Maç ve Performans Analiz Antrenörü, Bora Sevim'in Kaleci Antrenörü olarak görev üstlendiği Kayserispor'da Marin Ivancic ile Mustafa Cebel Tosun ise Atletik Performans Antrenörü olarak işbaşı yaptı.

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