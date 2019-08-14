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Kayserispor'da kombinelere yoğun ilgi

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 sezonu iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletlere taraftar ilgisinin yüksek olduğu duyuruldu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi satışa çıkarılan kombine biletlere taraftarların büyük ilgi gösterdiği ve 10 bin barajının aşıldığı belirtildi.

Taraftarların stat gişelerinden ve internet üzerinden satışlara yoğun ilgi gösterdiği aktarılan açıklamada, "Satışlarımız, Kayserispor Buluşma Noktası'nda ve Kayseri Forum AVM'de bulunan lisanlı ürün satış mağazamızda devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kombine bilet satışları, 1 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

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