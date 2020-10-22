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Spor

Kayserispor'da koronavirüs testleri negatife döndü

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, teknik heyet ve personelin son koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı belirtildi.

DHA22 Ekim 2020 Perşembe 15:54 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 15:54
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Ligin 6'ncı haftasını fikstür gereği maç yapmadan geçirecek olan Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, teknik heyet ve personel koronavirüs testinden geçti. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "20.10.2020 ve 21.10.2020 tarihinde futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Geçen hafta testi pozitif çıkan futbolcumuzun da yeni yapılan testi negatife dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

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