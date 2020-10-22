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Spor

Kayserispor'da kritik toplantı! Yönetim, Bayram Bektaş'la görüştü

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Bayram Bektaş ile toplantı yaptı.

DHA22 Ekim 2020 Perşembe 13:57 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:57
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Lig'de geride kalan 5 hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Hes Kablo Kayserispor'un Sivasspor ile yaptığı müsabaka sonrasında Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Bayram Bektaş ile görüştü. Başkan yardımcısı ve kamu işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi İsa Gün, toplantıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Dün akşam takımımızın antrenmanı sonrası yönetimimiz ve teknik heyetimizle birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hep birlikte daha güzel işlere imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam" ifadesinde bulundu.

Bu arada Sivasspor mağlubiyeti sonrası Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın istifa etmişti.

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