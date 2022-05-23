İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2022 Pazartesi / 22 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,9091
  • EURO
    16,8929
  • ALTIN
    945.078
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da kupa finalinin hazırlıkları başladı
Spor

Kayserispor'da kupa finalinin hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.