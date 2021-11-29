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Spor

Kayserispor'da kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.

DHA29 Kasım 2021 Pazartesi 18:54 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:54
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Yukatel Kayserispor, ZTK'da konuk edeceği Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 1 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda (ZTK) TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Kadir Has Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma öncesinde hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenmanla start verdi. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve kondisyon çalışmaları ile sona eren idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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