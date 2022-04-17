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Spor

Kayserispor'da kupa mesaisi devam etti

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA17 Nisan 2022 Pazar 18:42 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 18:42
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Yukatel Kayserispor, 19 Nisan Salı günü Trabzonspor'a konuk olacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı oyuncu Miguel Cardoso, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalarda takım olarak yeniden toparlanma dönemine girdiklerini ve kupada oynayacakları Trabzonspor maçına odaklandıklarını söyledi.

Zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten Cardoso, "Trabzonspor ile kupada iki kez karşılaşacağız. Öncelikli olarak ilk maça odaklanmamız ve en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Emrah Başsan da son iki haftadır gol atarak takıma skor katkısı sağladığı için mutlu olduğunu ve takım olarak tekrardan toparlanma sürecine girdiklerini kaydetti.

Hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu ve finale giden yolda Trabzonspor ile iki önemli maça çıkacaklarını dile getiren Başsan, "Önümüzde önemli bir kupa maçı var. Finale çıkıp kupayı bu şehre getirmek istiyoruz. Takım olarak iyi bir hava yakaladık. Bunu da sahaya yansıtarak tekrardan iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

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