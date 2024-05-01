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Spor

Kayserispor'da ligde kalma mücadelesi devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu hafta sahasında oynayacağı Karagümrük maçını kazanarak puanını 43'e yükseltmek ve kümede kalmayı garantilemek istiyor.

IHA1 Mayıs 2024 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Kayserispor'da ligde kalma mücadelesi devam ediyor
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Süper Lig'in 34. haftasını Pendikspor galibiyeti ile noktalayarak 40 puana erişen Kayserispor, bu hafta sahasında oynayacağı Karagümrük maçını da kayıpsız geçmek istiyor. Ligde 6 maç sonra kazanarak moral bulan Kayserispor, Cumartesi günü oynanacak Karagümrük maçından da galibiyetle ayrılıp puanını 43'e yükseltmek istiyor.

34 hafta sonrasında topladığı 40 puanla 12. sırada bulunan Kayserispor, ligin ilk yarısında yenildiği Karagümrük'ü bu kez taraftarının desteği ile mağlup edip kümede kalmayı garantilemek hedefinde.

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