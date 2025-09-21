İSTANBUL 26°C / 19°C
  Spor
  Kayserispor'da Lszl Benes ikinci golünü attı
Spor

Kayserispor'da Lszl Benes ikinci golünü attı

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da Lszl Benes, ligdeki ikinci golünü attı.

21 Eylül 2025 Pazar 09:17
Kayserispor'da Lszl Benes ikinci golünü attı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Slovak oyuncusu Lszl Benes Antalyaspor maçında attığı golle ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı. Antalyaspor maçında sahada 11'de başlayan başarılı orta saha oyuncusu Lszl Bénes, dakikalar 90+2'yi gösterirken Nurettin Korkmaz'ın asistinde topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

Attığı gol ile bu sezon ikinci golünü kaydeden Lszl Bénes gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

