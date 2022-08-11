İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2022 Perşembe / 14 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9531
  • EURO
    18,6195
  • ALTIN
    1037.8
  • BIST100
    2870.15
Spor

Kayserispor'da Mame Thiam sevinci

Kayserispor'da hafif sakatlığı bulunan Mame Thiam'ın İstanbulspor maçında oynayabileceği öğrenildi.

IHA11 Ağustos 2022 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, 3 puan hesabında. Taraftarı önünde sezonun ilk maçına çıkacak sarı kırmızılılar, hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor. Kadir Has tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Attamah ve Kemen, kırmızı kart cezalısı Ali Karimi dışında eksik bulunmuyor. Hafif sakatlığı bulunan Mame Thiam'ın ise oynayabileceği öğrenildi.

Oyuncuları ile yakından ilgilenen Teknik Direktör Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında sergilenen futbolun yinelenmesini istiyor. Bireysel hatalardan uzak kalınması gerektiği üzerinde duran ve top hakimiyetinin kendilerinde olmasını isteyen Çağdaş Atan, oyuncularının performansından son derece memnun.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.