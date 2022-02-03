İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da Mame Thiam'ın gelişine final engeli
Spor

Kayserispor'da Mame Thiam'ın gelişine final engeli

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Thiam'ın Kayseri'ye gelişi ertelendi.

IHA3 Şubat 2022 Perşembe 13:40 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:40
ABONE OL

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele veren Senegal milli takım forması giyen Mame Baba Thiam'ın Kayseri'ye gelişi ertelendi. Senegal milli takımının turnuvada yarı finalde Burkina Faso takımını 3-1 mağlup etmesi ve finale yükselmesi neticesinde Thiam'ın Kayseri'ye gelişi ertelendi. 6 Şubat'ta oynanacak final maçı sonrasında Mame Thiam, Kayseri'ye gelerek takıma katılabilecek.

Yarı final maçında kadroda yer almasına rağmen forma giyemeyen Mame Thiam, maç sonrasında takım arkadaşları ile sevincini paylaşırken Regaip Kandili münasebetiyle de sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden kutlama yayınladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.