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Spor

Kayserispor'da Miguel Cardoso rüzgarı

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Kayserispor'da Miguel Cardoso, attığı gollerle takımını taşımaya devam ediyor.

IHA14 Nisan 2025 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
Kayserispor'da Miguel Cardoso rüzgarı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, attığı goller ile takımını sırtlıyor. Cardoso, Kasımpaşa maçında bu sezonki 5. golünü attı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un başarılı oyuncularından Miguel Cardoso, attığı ve attırdığı goller ile takımını sırtlıyor. Geride kalan 31 haftada 27 maçta görev alan Portekizli oyuncu, 6 asist yaparken 5 de gol attı. Son olarak Kasımpaşa maçında attığı gol ile takımına 3 puanı getiren Cardoso, etkili futbolu ile de takımın en önemli isimlerinden birisi oldu. Cardoso, bu sezon Sivasspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında topu filelerde buluşturmayı başardı.

Portekizli futbolcu, Başakşehir, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Konyaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor maçlarında da asist yapmıştı.

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