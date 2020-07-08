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Spor

Kayserispor'da Pedro Henrique Rizespor maçı kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor'da, sakatlığı süren Pedro Henrique, Teknik Direktör Robert Prosinecki tarafından kadroya alınmadı.

IHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:04 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:04
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Süper Lig’in 31.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, son çalışmasını gerçekleştirerek Rize’ye hareket etti. Sarı kırmızılı takımda Pedro Henrique kadroya alınmadı.

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, Pedro Henrique’yi kafileye dahil etmedi. Beşiktaş ile oynanan maç öncesi statda ısınma hareketleri yaparken sağ ayak bileği burkulan, maç içerisinde de ağrıları devam eden ve 68. dakikada yerini Mario Situm’a bırakan Brezilyalı futbolcu sakatlığından ötürü Rizespor maçında oynayamayacak. Diğer yandan kart cezası biten Bernard Mensah, Yasir Subaşı ve sakatlığı geçen Muris Mesanovic kafileye dahil edildi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Rize deplasmanına 21 futbolcu götürdü. Silviu Lung, İsmail Çipe, Miguel Lopes, Zoran Kvrzic, Emre Taşdemir, Yasir Subaşı, Mert Kula, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Ben Rinestra, Gustavo Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Dja Djedje, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Bernard Mensah, Mario Situm, Muris Mesanovic, Ömer Uzun ve Artem Kravets kafilede yer alan isimler oldu.

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