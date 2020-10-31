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Spor

Kayserispor'da, Rizespor maçı öncesi 4 eksik

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 4 eksik var.

IHA31 Ekim 2020 Cumartesi 12:55 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:55
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Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Özel uçak ile Rize’ye giderek kampa girecek sarı kırmızılı takımda 4 eksik var. Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kırmızı kart cezalısı Sapunaru’nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz’ın Rizespor maç kadrosunda olmayacaklarını söyledi. Mustafa Tokgöz, "Yarın oynayacağımız Çaykur Rizespor maçında, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru ve sakatlıkları bulunan Harrison Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz haricinde eksiğimiz bulunmuyor" dedi.

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