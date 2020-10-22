İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2020 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8162
  • EURO
    9,2863
  • ALTIN
    481.327
  • BIST100
    1211.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'da Sapunaru koronavirüse yakalandı
Spor

Kayserispor'da Sapunaru koronavirüse yakalandı

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen futbolcusu Cristian Sapunaru'dan kötü haber geldi.

IHA22 Ekim 2020 Perşembe 09:07 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 09:07
ABONE OL

Süper Lig’in 5.haftasında Kayseri’de oynanan Hes Kablo Kayserispor-Sivasspor maçında kırmızı kart ile oyun dışı kalan Cristian Sapunaru’dan kötü haber geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun vereceği kararı bekleyen sarı kırmızılılar, Rumen futbolcunun PCR testi ile ikinci kez üzüldü.

Sivasspor ile oynanan müsabaka sonrasında kendisini iyi hissetmeyen ve PCR (koronavirüs) testi olan Rumen futbolcu Cristian Sapunaru’nun test sonucu pozitif çıktı. Bu haftayı maç yapmadan BAY geçirecek olan ve önümüzdeki hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takımda Sapunaru, kırmızı kartının yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıktığı için de yer alamayacak.

Hes Kablo Kayserispor takımında daha öncede Miguel Lopes, Oğuzhan Berber ve Joseph Attamah, koronavirüse yakalanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.